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Номер извещения
ГП927964
Уникальный номер закупки
ГП7
Наименование закупки
Запасные части для ДЭС Wilson P 165-5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки ТМЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927964Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки ТМЦТында
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927964Дата и время вскрытия заявок Договор поставки ТМЦТында
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:3030.04.2019 09:3030.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927964Подведение итогов не позднее Договор поставки ТМЦТында
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки ТМЦ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставки товаров: 676282, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб. 213 (код ОКАТО: 10432000000)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
28.11.41.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 1
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