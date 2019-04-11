Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запасные части для ДЭС Wilson P 165-5

    Запасные части для ДЭС Wilson P 165-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927964Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки ТМЦТындаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927964

    Уникальный номер закупки

    ГП7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для ДЭС Wilson P 165-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение №2 (тех. задание)

    Приложение №3 (проект договора)

    Приложение №3 (спецификация)

    Приложение №3 (система контроля)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927964Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки ТМЦТында

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927964Дата и время вскрытия заявок Договор поставки ТМЦТында

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 09:3030.04.2019 09:3030.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927964Подведение итогов не позднее Договор поставки ТМЦТында

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 09:3030.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927964Подведение итогов не позднее Договор поставки ТМЦТында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки ТМЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставки товаров: 676282, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб. 213 (код ОКАТО: 10432000000)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаемые условия оплаты. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    28.11.41.000

    Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунка топливная 2645А060 (LRBB03101) для ДЭС Wilson P 165-5 с ДВС "Perkins" 1006-STA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Насос топливный высокого давления 2643D644KF для ДЭС Wilson P 165-5 с ДВС "Perkins" 1006-STA"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить