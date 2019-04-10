Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ с предоставлением следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт выполненных работ (форма КС-2); - справку о стоимости работ (КС-3); - исполнительную документацию, которая включает в себя акты на скрытые работы, - журнал производства работ; - сертификат качества (декларация), паспорт завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - документов, подтверждающих предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в соответствии со ст. 11 Договора. Сроки выполнения работ: - строительно-монтажные работы – с момента заключения договора 45 дней - срок сдачи приемо-сдаточной документации 10 дней с даты окончания работ. Работы должны выполняться в будние и выходные дни с 08.00 до 20.00. Организация работ в выходные дни, и изменение времени выполнения работ осуществляется по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.