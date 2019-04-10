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Номер извещения
31907680993
Уникальный номер закупки
КО-009-19
Наименование закупки
КО-009-19 на право заключения договора на выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 09:00 GMT +310.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680993Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 09:0010.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907680993Дата и время вскрытия заявок Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.05.2019 12:0009.05.2019 12:0009.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680993Подведение итогов не позднее Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.05.201909.05.2019 12:0009.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680993Подведение итогов не позднее Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение обследования, разработку рабочей документации и выполнение СМР по объекту: «Капитальный ремонт сооружений арочного типа производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 31 – механический цех.
Начальная цена
9 605 922,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
43.91
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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