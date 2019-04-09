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    Главная / Торги / Поставка строп для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка строп для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649793Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"г.Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907649793

    Уникальный номер закупки

    26

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строп для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение № 3 - Формы основных документов

    Приложение № 4 - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

    Приложение № 5 - Горячая Линия Безопасности

    Изменения в извещении

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Приложение № 2 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.kovtun@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун Валентина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649793Подведение итогов не позднее Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    212 325,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента направления отгрузочной разнарядки на электронную почту поставщика, указанную в договоре. Период поставки (выполнения работ, оказания услуг): - с момента заключения договора до 31.03.2020. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    Приложение № 2 - Проект договора

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп УСК1-0.5т, L=1м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Строп текстильный 2СТ-2т, L=1,7м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Строп СТП 4Т/6М"

    Кол-во: 31

    "Позиция 4"

    "Строп СТП 4Т/4М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Строп канатный СКП1-1 т./ L=1,5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Строп канатный СКП1- 1 т./ L=1м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Строп канатный СК-1т, L=1м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Строп УСК 1,6 тн, L-2,5 м"

    Кол-во: 182

    "Позиция 9"

    "Строп УСК1 1,8 тн, L-2,5 м"

    Кол-во: 148

    "Позиция 10"

    "Строп УСК1 1,8 тн, L-2 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Строп УСК1 1 тн, L-2 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Строп канатный двух петлевой, тип УСК1 8т L-3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Строп канатный двух петлевой, тип УСК1 6,3т L-3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Строп канатный двух петлевой, тип УСК1 5т L-4м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Строп канатный 4СК1 16 т./ L=5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 470

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