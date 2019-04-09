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Номер извещения
31907649793
Уникальный номер закупки
26
Наименование закупки
Поставка строп для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
v.kovtun@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г.Оренбург, ул. Потехина, 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строп для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
212 325,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
25.93.11.140
25.93
Документация лота
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 31
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 182
Кол-во: 148
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 470
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