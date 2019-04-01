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Номер извещения
ГП927039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка свёрл по ГОСТ 10902;10903;2092;886 производства ООО "Томский инструментальный завод
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-33-83 доб. 89872276499
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
aleksey.kozhevnikov@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Кожевников Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 15:3003.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927039Дата и время вскрытия заявок Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927039Подведение итогов не позднее Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ежемесячной заявки в течении года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "АЛНАС" РТ, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
25.73.40.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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