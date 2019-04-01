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    Главная / Торги / Закупка свёрл по ГОСТ 10902;10903;2092;886 производства ООО "Томский инструментальный завод

    Закупка свёрл по ГОСТ 10902;10903;2092;886 производства ООО "Томский инструментальный завод

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка свёрл по ГОСТ 10902;10903;2092;886 производства ООО "Томский инструментальный завод

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Заявка на проведение закупки

    Квалификационная анкета

    Техническое задание

    Приложение к техническому заданию

    договор

    Изменения в извещении

    Заявка на участие в закупке

    Заявка участника на акредитацию

    Опись предоставленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-33-83 доб. 89872276499

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    aleksey.kozhevnikov@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевников Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927039Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 15:3003.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927039Дата и время вскрытия заявок Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927039Подведение итогов не позднее Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927039Подведение итогов не позднее Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка свёрл производства ООО "Томский инструментальный завод" для нужд ООО "АЛНАС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ежемесячной заявки в течении года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "АЛНАС" РТ, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60-90 кал.дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.111

    Сверла из быстрорежущей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло 8,0 мм ГОСТ 12121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сверло 6,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сверло 9,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сверло 5,9 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Сверло 2,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Сверло 7,8 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Сверло 4,0 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Сверло 3,0 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Сверло 4,5 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 270

    "Позиция 10"

    "Сверло 3,5 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 11"

    "Сверло 5,5 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 93

    "Позиция 12"

    "Сверло 14,0 мм ГОСТ 10903 (Класс А ,вышлифованная спираль)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Сверло 6,0 мм ГОСТ 2092"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Сверло 15,0 мм ГОСТ 2092"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Сверло 13,0 мм ГОСТ 2092"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Сверло 12,0 мм ГОСТ 2092"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Сверло 10,0 мм ГОСТ 2092"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Сверло 7,2 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Сверло 6,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Сверло 31,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Сверло 30,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Сверло 29,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Сверло 26,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сверло 25,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Сверло 24,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Сверло 23,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Сверло 12,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 18

    "Позиция 28"

    "Сверло 18,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Сверло 16,0 мм ГОСТ 10903 (Класс А ,вышлифованная спираль)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Сверло 13,5 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Сверло 13,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Сверло 12,5 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Сверло 11,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Сверло 10,8 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Сверло 9,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Сверло 55,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Сверло 10,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Сверло 44,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Сверло 36,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Сверло 32,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Сверло 19,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 19

    "Позиция 42"

    "Сверло 9,8 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Сверло 8,8 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Сверло 8,7 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Сверло 8,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Сверло 1,7 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Сверло 6,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Сверло 1,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Сверло 6,0 мм ГОСТ 886"

    Кол-во: 150

    "Позиция 50"

    "Сверло 50,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Сверло 48,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Сверло 46,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Сверло 45,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Сверло 44,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Сверло 43,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Сверло 36,0 мм ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Сверло 8,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Сверло 6,8 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Сверло 6,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Сверло 5,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 57

    "Позиция 61"

    "Сверло 5,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Сверло 4,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Сверло 4,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Сверло 3,8 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Сверло 3,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Сверло 13,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Сверло 12,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Сверло 10,0 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Сверло 6,2 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Сверло 4,5 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Сверло 2,7 мм ГОСТ 10902"

    Кол-во: 10

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