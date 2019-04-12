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Номер извещения
ГП927997
Уникальный номер закупки
215671
Наименование закупки
Ножи для выводной трубки мелкосортного стана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-32-69
Факс
--
Адрес электронной почты
svetlanagradchenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Градченко Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
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