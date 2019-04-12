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    Главная / Торги / Ножи для выводной трубки мелкосортного стана

    Ножи для выводной трубки мелкосортного стана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927997Дата и время окончания срока приема заявок НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927997

    Уникальный номер закупки

    215671

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ножи для выводной трубки мелкосортного стана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 12:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    спецификация

    Уведомление

    Документация по запросу предложений

    Образцы форм документов

    Техническое задание

    Ч. К3121

    Ч. К1121-2

    Ч. К1121-5

    Ч. К1121-3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-32-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    svetlanagradchenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Градченко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927997Подведение итогов не позднее НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121; НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2; НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5; НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту получения на складе ПАО "ЧМК", в течение 60 дней Срок поставки – 60 дней с момента заключения спецификации. ДОГОВОР В РЕДАКЦИИ ПАО "ЧМК" БЕЗ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ. Транспортные расходы включены в стоимость продукции Срок действия ТКП не менее 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НОЖ 20Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "НОЖ 14Х38Х100 СТ45 Ч.К1121-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "НОЖ 16Х38Х130 СТ45 Ч.К1121-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "НОЖ 27Х130 СТ45 Ч.К3121"

    Кол-во: 500

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