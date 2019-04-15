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    Главная / Торги / Ножи, втулки отрезные, втулки ножа для правильно-отрезных станков

    Ножи, втулки отрезные, втулки ножа для правильно-отрезных станков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 14:1915.04.2019 14:19Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927969Дата и время окончания срока приема заявок НОЖ Ф65Х100; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D10; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D8; НОЖ ПОДВИЖНЫЙ 35Х64; ВТУЛКА НОЖА Ф8; ВТУЛКА НОЖА Ф10; ВТУЛКА НОЖА Ф12; ВТУЛКА НОЖА Ф14; НОЖ 48Х30ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927969

    Уникальный номер закупки

    215667

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ножи, втулки отрезные, втулки ножа для правильно-отрезных станков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:57

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация по запросу предложений

    Образцы форм документов

    Договор поставки

    Спецификация

    Уведомление

    Ч. втулки отрезные

    Ч. втулки ножа

    Ч. нож подвижный

    Ч. нож И 6022.61.408

    Ч. ножи 55562-52

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-32-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    svetlanagradchenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Градченко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    НОЖ Ф65Х100; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D10; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D8; НОЖ ПОДВИЖНЫЙ 35Х64; ВТУЛКА НОЖА Ф8; ВТУЛКА НОЖА Ф10; ВТУЛКА НОЖА Ф12; ВТУЛКА НОЖА Ф14; НОЖ 48Х30

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.201922.07.2019 12:0022.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927969Подведение итогов не позднее НОЖ Ф65Х100; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D10; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D8; НОЖ ПОДВИЖНЫЙ 35Х64; ВТУЛКА НОЖА Ф8; ВТУЛКА НОЖА Ф10; ВТУЛКА НОЖА Ф12; ВТУЛКА НОЖА Ф14; НОЖ 48Х30Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НОЖ Ф65Х100; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D10; ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D8; НОЖ ПОДВИЖНЫЙ 35Х64; ВТУЛКА НОЖА Ф8; ВТУЛКА НОЖА Ф10; ВТУЛКА НОЖА Ф12; ВТУЛКА НОЖА Ф14; НОЖ 48Х30

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту получения на складе ПАО "ЧМК", в течение 60 дней Срок поставки – 60 дней с момента заключения спецификации. ДОГОВОР В РЕДАКЦИИ ПАО "ЧМК" БЕЗ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ. Транспортные расходы включены в стоимость продукции Срок действия ТКП не менее 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НОЖ 48Х30"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "ВТУЛКА НОЖА Ф14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "ВТУЛКА НОЖА Ф12"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "ВТУЛКА НОЖА Ф10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "ВТУЛКА НОЖА Ф8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "НОЖ ПОДВИЖНЫЙ 35Х64"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "ВТУЛКА ОТРЕЗНАЯ D10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "НОЖ Ф65Х100"

    Кол-во: 100

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