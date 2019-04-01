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Номер извещения
31907662748
Уникальный номер закупки
01-ЭЗЦ2019
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (молочная продукция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (молочная продукция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907662748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (молочная продукция) г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907662748Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (молочная продукция) г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (молочная продукция)
Начальная цена
305 205,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса цен) и Проекту договора (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса цен)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Столовая № 1», г. Санкт-Петербург, Дворцовая пл., д. 10, лит. А «Столовая № 9», г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр-д., д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.33.1
46.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3700
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