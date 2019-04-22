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Номер извещения
31907688869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января, д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68ж, 68, 68л к централизованной системе холодного водоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, 38
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Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688869Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабженияг. Москва, Бережковская набережная, 38
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688869Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабженияг. Москва, Бережковская набережная, 38
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688869Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабженияг. Москва, Бережковская набережная, 38
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688869Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабженияг. Москва, Бережковская набережная, 38
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68, 68ж, 68л к централизованной системе холодного водоснабжения
Начальная цена
16 300 000,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.2
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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