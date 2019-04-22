Конкурентный отбор на выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января, д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68ж, 68, 68л к централизованной системе холодного водоснабжения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907688869 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на выполнение строительно-монтажных работ в рамках подключения жилой застройки квартала с объектами социального и инженерного обеспечения по ул. 9 Января, д. 68д, 68е, 68м, 68в, 68ж, 68, 68л к централизованной системе холодного водоснабжения Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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