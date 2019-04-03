Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода от ул. Гагарина вдоль Талажского шоссе до ВНС № 91 в г. Архангельске»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907676767 Уникальный номер закупки ЦКО-011-19 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода от ул. Гагарина вдоль Талажского шоссе до ВНС № 91 в г. Архангельске» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК

Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК Юридический адрес 163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15 Почтовый адрес 163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122 Контактный телефон +7 818 269-86-76 доб. 666 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@arhvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Клепикова Ирина Васильевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Омская область Закупки и тендеры Документация проектная для строительства Ключевые слова:

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