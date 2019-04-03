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Номер извещения
31907676768
Уникальный номер закупки
ЦКО-010-19
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 666
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клепикова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676768Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 08:0003.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907676768Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»Москва
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 23:5913.05.2019 23:5913.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676768Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.05.201913.05.2019 23:5913.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676768Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция участка водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Дачная до дома № 413 по пр. Ленинградский в г. Архангельске»
Начальная цена
4 021 860,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Приложение № 1 - Техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приложение № 1 - Техническое заданиеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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