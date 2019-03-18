Лот 1

Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607).