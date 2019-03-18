Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Песок кварцевый формовочный 1К2О202 ГОСТ 2138-91

    Песок кварцевый формовочный 1К2О202 ГОСТ 2138-91

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2019 10:0018.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915096Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Песок кварцевый формовочный 1К2О202 ГОСТ 2138-91

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.03.2019 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР поставки БЭНЗ

    Изменения в извещении

    Предложение участника (Приложение №2)

    Перечень документов для участия в процедуре

    Гарантийное письмо (Приложение №1)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Бугульминский электронасосный завод
    Все закупки и тендеры БЭНЗ

    Юридический адрес

    423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65

    Почтовый адрес

    423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65

    Контактный телефон

    +7 85594 6-39-00 доб. 2839

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.kutyusheva@runaco.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кутюшева Анфиса Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Бугульминский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2019 10:00 GMT +318.03.2019 10:0018.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915096Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2019 10:0018.03.2019 10:0018.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915096Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2019 23:5919.03.2019 23:5919.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915096Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.03.201919.03.2019 23:5919.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915096Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607).

    Начальная цена

    980 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    337 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - отсрочка платежа 60 кд Условия поставки - DDP
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЭНЗ
    Все закупки и тендеры БЭНЗ

    Адрес местонахождения

    423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.120

    Пески кварцевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Предложение участника (Приложение №2)

    13.03.2019

    Перечень документов для участия в процедуре

    13.03.2019

    Гарантийное письмо (Приложение №1)

    13.03.2019

    ДОГОВОР поставки БЭНЗ

    13.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок кварцевый формовочный"

    Кол-во: 337

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211077826
    Поставка товара (Сыпучие)
    Поставка товара (Сыпучие)
    593077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 618 673
    Лоты:
    2
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить