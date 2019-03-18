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Номер извещения
ГП915096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Песок кварцевый формовочный 1К2О202 ГОСТ 2138-91
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.03.2019 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65
Почтовый адрес
423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65
Контактный телефон
+7 85594 6-39-00 доб. 2839
Факс
--
Адрес электронной почты
a.kutyusheva@runaco.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутюшева Анфиса Рустемовна
Место рассмотрения предложений
Бугульминский район
Ключевые слова:
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Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2019 10:00 GMT +318.03.2019 10:0018.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915096Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2019 10:0018.03.2019 10:0018.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915096Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район
Подведение итогов не позднее
19.03.2019 23:5919.03.2019 23:5919.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915096Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
19.03.201919.03.2019 23:5919.03.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915096Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607). Бугульминский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора на поставку Песка кварцевого формовочного 1К2О202 ГОСТ 2138-91 для нужд ОАО «БЭНЗ». Победителем среди участников будет признана организация предложившая лучшие условия по оплате, доставке и срокам исполнения заявки. Договором будет предусмотрена возможность корректировки номенклатуры и объема закупки: в сторону уменьшения до 20%; в сторону увеличения до 30%. Настоящий запрос предложений не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Опубликована потребность на второй квартал 2019г. Годовая потребность ОАО "БЭНЗ" в песке кварцевом 1К составляет 2 300,00 тн. Вагонная поставка в биг-бегах. Куйбышевская железнодорожная станция назначения (код станции: 648607).
Начальная цена
980 670,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
337 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423241, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район, Бугульма, М. Джалиля, 65
08.12.11.120
Документация лота
Кол-во: 337