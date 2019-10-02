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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сепаратор очистки отработанного масла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-60
Факс
--
Адрес электронной почты
sergeykorolev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королёв Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Сепаратор очистки отработанного масла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915656Дата и время окончания срока приема заявок Сепаратор очистки отработанного маслаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 07:0031.12.2019 07:0031.12.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915656Подведение итогов не позднее Сепаратор очистки отработанного маслаЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сепаратор очистки отработанного масла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО "ЧМК", Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
29.52.40.315
29.24.31.532
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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