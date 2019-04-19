Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок оплаты: Заказчик производит оплату выполняемых работ по каждому этапу в следующем порядке: Оплата проектных работ по Договору осуществляется основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов);  5 экземпляр проектной документации на бумажном и электронном носителе;  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»);  результаты оформления земельного(ых) участка(ов) для получения государственной регистрации права (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка, в количестве, указанном в техническом задании (Приложение №1). Заказчик производит оплату строительно-монтажных работ в следующем порядке: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: счет на оплату, счет-фактура ПИР, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, подписанный Сторонами,  4 экземпляра рабочей документации, ___ экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов/______________________/______________________/___________),  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»);  счет-фактура СМР, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС);  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2);  справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);  журнал учета выполненных работ (форма КС-6а)  накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15);  товарная накладная (форма ТОРГ-12);  первичная учетная документация (форма М-19, М-29);  акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14);  акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - исполнительную-топографическую съемку с нанесением на топооснову геофонда города; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение № 5). Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3 и частями производить оплату работ. Сроки выполнения работ: Не более 210 дней (ПИР – 90 календарных дней, СМР- 120 календарных дней с учетом восстановления нарушенного благоустройства в летнем варианте) Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Календарном графике, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение 2).