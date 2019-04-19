www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907700754
Уникальный номер закупки
КО-014-ПИР-СМР-ИП-19
Наименование закупки
КО-014-ПИР-СМР-ИП-19 на выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 09:00 GMT +319.04.2019 09:0019.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700754Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г» г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 09:0019.04.2019 09:0019.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700754Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г» г. Москва
Подведение итогов не позднее
16.05.2019 12:0016.05.2019 12:0016.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700754Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г» г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Напорная сеть водоотведения d1000мм от КНС-8 по ул. Харьковская, 81г»
Начальная цена
98 446 607,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Тех. заданием ( Приложение №1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
74
74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 996
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.