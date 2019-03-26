Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907647072 Уникальный номер закупки 19/ЮКГРЭС/0046 Номер закупки Наименование закупки Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru