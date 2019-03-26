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Номер извещения
31907647072
Уникальный номер закупки
19/ЮКГРЭС/0046
Наименование закупки
Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 06:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647072Подведение итогов не позднее Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.Калтан
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.
Начальная цена
192 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "ЮК ГРЭС" (Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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