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    Главная / Торги / Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год.

    Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647072Дата и время окончания срока приема заявок Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907647072

    Уникальный номер закупки

    19/ЮКГРЭС/0046

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расчет нормативных показателей использования топливно-энергетических ресурсов, учитываемых при тарифном регулировании, разработку экспертных заключений по узлам теплоснабжения г. Осинники и г. Калтан на 2020 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 06:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора с приложениями

    Закупочная документация

    протокол

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647072Подведение итогов не позднее Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г.

    Начальная цена

    192 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "ЮК ГРЭС" (Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: с 01.05.2019г. по 01.07.2019г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение расчетов, анализ, подготовка, экспертиза материалов по нормативам удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных по Осинниковскому и Калтанскому городским округам на 2020г."

    Кол-во: 1

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