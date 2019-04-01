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    Главная / Торги / Поставка фитингов электросварных

    Поставка фитингов электросварных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов электросварныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907655753

    Уникальный номер закупки

    ЦМИ-001-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов электросварных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Приложение № 4 - Квалификационные критерии

    Приложение № 5 - Порядок оценки и сопоставления предложений участников

    Приложение № 6

    Приложение № 7 - Декларация СМП

    Приложение № 8

    Приложение № 2 - Рамочный договор поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 666

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепикова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов электросварных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655753Подведение итогов не позднее Поставка фитингов электросварныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов электросварных

    Начальная цена

    3 211 804,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 - Техническое заданиеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 - Техническое задание Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник редукционный Э/С д. 160*110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Муфта Э/С д. 160"

    Кол-во: 292

    "Позиция 3"

    "Отвод Э/С 90° д.160"

    Кол-во: 181

    "Позиция 4"

    "Муфта редукционная Э/С д. 225*110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Муфта редукционная Э/С д. 110*63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Тройник Э/С д. 225"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Тройник Э/С д.63"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Тройник редукционны Э/С д. 110*63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Муфта Э/С д. 225"

    Кол-во: 38

    "Позиция 10"

    "Отвод Э/С 90° д.225"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Тройник Э/С д. 160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Отвод Э/С 90° д. 63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Муфта Э/С д. 63"

    Кол-во: 11

    "Позиция 14"

    "Муфта Э/С д. 110"

    Кол-во: 66

    "Позиция 15"

    "Отвод Э/С 90° д.110"

    Кол-во: 61

    "Позиция 16"

    "Тройник Э/С д. 110"

    Кол-во: 10

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