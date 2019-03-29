Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки: в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.