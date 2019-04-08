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Номер извещения
31907679684
Уникальный номер закупки
2/ЭС/ОР
Наименование закупки
Капитальный ремонт с заменой окон помещений 3 этажа и технологических дверей ЗРУ-6кВ здания ПС ГПП-1, для нужд ОА ПО "Электросеть" в г.Орск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3537 37-11-18
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
IKochugurova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочугурова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт с заменой окон помещений 3 этажа и технологических дверей ЗРУ-6кВ здания ПС ГПП-1, для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт с заменой окон помещений 3 этажа и технологических дверей ЗРУ-6кВ здания ПС ГПП-1, для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орск
Начальная цена
693 368,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область,г.Орск, ул.Призаводская д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
43.32.10.110
43.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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