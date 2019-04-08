Капитальный ремонт с заменой окон помещений 3 этажа и технологических дверей ЗРУ-6кВ здания ПС ГПП-1, для нужд ОА ПО "Электросеть" в г.Орск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679684 Уникальный номер закупки 2/ЭС/ОР Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт с заменой окон помещений 3 этажа и технологических дверей ЗРУ-6кВ здания ПС ГПП-1, для нужд ОА ПО "Электросеть" в г.Орск Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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