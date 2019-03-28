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    Главная / Торги / Кабельная продукция.

    Кабельная продукция.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Провод термостойкий ГОСТЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927111

    Уникальный номер закупки

    214878

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельная продукция.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Согласие

    Формы документов

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    кабель, кран, металл

    Список лотов

    Лот 1

    КАБЕЛЬ экранированный ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАБЕЛЬ экранированный ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ ВВГЭНГ(А)-LS-1 3Х50"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ВВГЭНГ 3Х95"

    Кол-во: 500

    Лот 2

    Кабель гибкий ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель гибкий ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель гибкий ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель гибкий ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель гибкий ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель гибкий ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ КГ 2Х4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ КОГ 1Х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ КГ 1Х35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ КГН 5Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ КГ 2Х25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ КГ 1Х25"

    Кол-во: 900

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х95"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х50+1Х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х35+10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х16+1Х6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х25+1Х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х2,5"

    Кол-во: 1945

    "Позиция 15"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "КАБЕЛЬ КГ 3Х10+1Х6"

    Кол-во: 145

    "Позиция 17"

    "КАБЕЛЬ КГН 3Х70+1Х25"

    Кол-во: 300

    Лот 3

    Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-2,12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,7"

    Кол-во: 180

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,60"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,50"

    Кол-во: 580

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,40"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,25"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,18"

    Кол-во: 600

    "Позиция 11"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,12"

    Кол-во: 320

    "Позиция 12"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,06"

    Кол-во: 260

    "Позиция 13"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,00"

    Кол-во: 290

    "Позиция 14"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,95"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,90"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,85"

    Кол-во: 280

    "Позиция 17"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,8"

    Кол-во: 250

    "Позиция 18"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,71"

    Кол-во: 390

    "Позиция 20"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,67"

    Кол-во: 380

    "Позиция 21"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,63"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,56"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "ПРОВОД МЕДНЫЙ ПЩ 10,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "ПРОВОД ПЭТВ 2 0,18"

    Кол-во: 20

    Лот 4

    Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,8Х6,7"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,00Х5,6"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,9Х5,00"

    Кол-во: 990

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПСДКТ 1,4Х3,35"

    Кол-во: 220

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПСДТ 2Х9"

    Кол-во: 100

    Лот 5

    Кабель, провод ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель, провод ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель, провод ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель, провод ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель, провод ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель, провод ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД МГШВ 1,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ НРШМ 19Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ РПШ 7Х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ РПШ 14Х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ КВВГ НГ-LS 5Х1,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ ВВГ 3Х4"

    Кол-во: 92

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4Х25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ ВВГ НГ 4Х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "ПРОВОД ПВ 3 0,75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3Х2,5"

    Кол-во: 100

    Лот 6

    Кабель и провод связи ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель и провод связи ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД П-274М ТЕЛЕФОННЫЙ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ ОПТИЧ. ОДНОМОД ОКМ1Х4Е-2,7"

    Кол-во: 350

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 5КАТ, 24 AWG, 4ПАР экранированный"

    Кол-во: 6100

    Лот 7

    Провод термостойкий ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Провод термостойкий ГОСТЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Провод термостойкий ГОСТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод термостойкий ГОСТЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод термостойкий ГОСТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод термостойкий ГОСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 1,5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 2,5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПАЛ 1Х2,5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ ПАЛ 25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ РКГМ 1Х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ТЕПЛОСТОЙКИЙ РКГМ 1,5 (300)"

    Кол-во: 300

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