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Номер извещения
ГП927111
Уникальный номер закупки
214878
Наименование закупки
Кабельная продукция.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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КАБЕЛЬ экранированный ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ экранированный ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАБЕЛЬ экранированный ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 750
Кол-во: 500
Кабель гибкий ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель гибкий ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель гибкий ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель гибкий ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель гибкий ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 900
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1945
Кол-во: 400
Кол-во: 145
Кол-во: 300
Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обмоточный провод ГОСТ10519-76, 21428-75
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 180
Кол-во: 300
Кол-во: 580
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 320
Кол-во: 260
Кол-во: 290
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 280
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 390
Кол-во: 380
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод обмоточный ПСДТ, ПСДКТ ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 990
Кол-во: 220
Кол-во: 100
Кабель, провод ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель, провод ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель, провод ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель, провод ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель, провод ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 92
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кабель и провод связи ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Кабель и провод связи ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель и провод связи ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 350
Кол-во: 6100
Провод термостойкий ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927111Дата и время окончания срока приема заявок Провод термостойкий ГОСТЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927111Дата и время вскрытия заявок Провод термостойкий ГОСТЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 16:0030.07.2019 16:0030.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927111Подведение итогов не позднее Провод термостойкий ГОСТЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод термостойкий ГОСТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
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