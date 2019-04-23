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    Главная / Торги / Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., Капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., Капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 17:1023.04.2019 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927845Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927845

    Уникальный номер закупки

    214731

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., Капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на ТГМ4Б

    Техническое задание ТГМ6Д

    Техническое задание ТГМ6Д (с УГП1200ПР)

    Закупочная документация

    Проект договора

    Уведомление к договору

    Требования к калькуляции

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nveretelnikova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веретельникова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927845Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт тепловоза ТГМ4Б - 1 ед., капитальный ремонт тепловоза ТГМ6Д - 2 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия Оплаты: Оплата производится с отсрочкой 90 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Условия поставки: На основании типового договора услуг ПАО ЧМК без протокола разногласий
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.17.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    30.20.12.120

    Тепловозы маневровые и промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловоз ТГМ6-Д (с унифицированной гидропередачей 1200М)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тепловоз ТГМ4Б "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тепловоз ТГМ6-Д (с унифицированной гидропередачей 1200ПР)"

    Кол-во: 1

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