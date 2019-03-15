www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП903636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2019 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45
Почтовый адрес
398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45
Контактный телефон
+7 4742 56-61-46
Факс
--
Адрес электронной почты
krodichev@ddr-l.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родичев Кирилл Александрович
Место рассмотрения предложений
Липецк
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.03.2019 17:00 GMT +315.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыЛипецк
Дата и время вскрытия заявок
15.03.2019 17:0015.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП903636Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыЛипецк
Подведение итогов не позднее
18.03.2019 12:0018.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903636Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыЛипецк
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Липецк, ПАО "НЛМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ДДР-Липецк»
Все закупки и тендеры «ДДР-Липецк»
Адрес местонахождения
398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2