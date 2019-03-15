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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры

    Поставка запорной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыЛипецкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП903636

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2019 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ДОНБАССДОМНАРЕМОНТ-ЛИПЕЦК»
    Все закупки и тендеры «ДДР-Липецк»

    Юридический адрес

    398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45

    Почтовый адрес

    398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45

    Контактный телефон

    +7 4742 56-61-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    krodichev@ddr-l.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родичев Кирилл Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.03.2019 17:00 GMT +315.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыЛипецк

    Дата и время вскрытия заявок

    15.03.2019 17:0015.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП903636Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыЛипецк

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2019 12:0018.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903636Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыЛипецк

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.03.201918.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903636Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыЛипецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Липецк, ПАО "НЛМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: Склад Покупателя Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ДДР-Липецк»
    Все закупки и тендеры «ДДР-Липецк»

    Адрес местонахождения

    398005, Российская Федерация, Липецкая область, Липецк, ул.Алмазная, д.22, офис 45

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой (DN=15 мм, PN=16 кг/см2)стальной под приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран (DN = 15 мм. PN =16 кгс/см2) для манометра муфтовый. Тип присоединен.к трубопроводу = G1/2 -М20х 1.5. Температура рабочей среды = до 225 град.С)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Бобышка приварная G1/2 длиной 40 мм под кран для манометра с резьбой углер. сталь 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Манометр М20х1,5 общетехнический показывающий, материал корпуса сталь. Диапазон измерений 0...1.6МПа. Класс точности 1.0. Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Манометр М20х1,5 виброустойчивый Диапазон показаний 0...2.5 Мпа Класс точности 1.0 Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клапан предохранительный DN 20x32 PN 40 Мпа Входное давление: 1.0 Мпа Давление начала открытия 1.05 Мпа Давление полного открытия 1.15 Мпа Выходное давление: атмосферное Среда: аргон Дополнительные сведения: с КОФ. Прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой DN25 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -"А'' по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой DN20 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -ИА" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж Один фланец - фланцевая заглушка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой DN 20 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Фильтр газовый DN 50 PN 4.0 Мпа Среда – аргон Материал корпуса – сталь Расход - 70 куб.м/ч Размер сетки - 15 мкм Тип соединения – фланцевое Температура среды - от -40 град.С до +40 град.С Комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Манометр технический GI/2-B Диаметр корпуса - 100 мм.Пределы измерений 0...2.5 Мпа Класс точности 1.5 Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой Среда-кислород"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой DN=15 мм. PN - 16 кг/см2 стальной под приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой DN=20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Один фланец - фланцевая заглушка Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой DN=20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой DN=40 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Фильтр газовый DN=40 PN 2,5 Мпа Среда–кислород Материал корпуса – сталь Расход - 480 куб.м/ч Размер сетки - 15 мкм Тип соединения – фланцевое Температура среды - от -40 град.С до +40 град.С Комплектно с ответными фланцами,прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой DN - 15 мм. PN = 16 кг/м2 стальной под приварку правление - ручноеМатериал корпуса - сталь 20 ()"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой DN20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичности -ИА" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж Один фланецфланцевая заглушка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой DN20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой DN32 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичное г и -"А" но ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Клапан запорный фланцевый. (DN = 25 мм, PN = 16 кгс/см2, Тип присоединен.к трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клапан запорный фланцевый. (DN = 50 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединена трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан запорный. Герметичность затвора класс А по ГОСТ 9544-2015 Марка корпуса - сталь 20. (DN =100 мм, PN = 16 кгс/ см2, Тип присоединена трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние =)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клапан запорный. (DN = 80 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу и фл,КОФ,пр,креп., Состояние «)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Задвижка стальная клиновая. Климатическое исполнение - У. (DN = 200 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединена трубопроводу = фл.КОФ+пр.+кр., Вид управления = ручное. Рабочая среда. = осушенный сжатый воздух. Температура рабочей среды = +55. Класс герметичности - А, Материал (корпуса) = Ст20)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Клапан запорный фланцевый. (DN 25 мм. PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой стальной пол приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20 (DN - 25 мм, PN 16 кгс/см2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый стальной приварной Ду50мм Ру16кгс/см2. Материал корпуса - сталь 20."

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Задвижка стальная клиновая. (DN - 80 мм, PN – 16 кгс/см2, Тип присоединена трубопроводу = фл.КОФ+пр.-*-кр., Вид управления = ручн.с махов.. Рабочая среда = осуш.сж.возд., Температура рабочей среды – до 100°С, Класс герметичности = А, Материал (корпуса) Ст20Л)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Задвижка Ду150 Ру1,6МПа фланцевая исп. 1, материал корпуса 20Л, класс герметичности А, управление - ручное, климатическое исп. "У". С КОФ, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Задвижка стальная клиновая. Клим исполнение - У. (DN - 200 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу = фл.КОФ+пр.+кр., Вид управления - ручное, Рабочая среда = осушенный сжатый воздух, Температура рабочей среды = +55, Класс герметичности = А, Материал (корпуса) = Ст20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Бобышка GI/2 приварная Резьба присоединения к прибору с комплектом монтажных частей Сталь 45 Общая высота 55 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Вентильный блок B-08-G1/2-M20"

    Кол-во: 2

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