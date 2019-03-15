Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой (DN=15 мм, PN=16 кг/см2)стальной под приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Кран (DN = 15 мм. PN =16 кгс/см2) для манометра муфтовый. Тип присоединен.к трубопроводу = G1/2 -М20х 1.5. Температура рабочей среды = до 225 град.С)" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Бобышка приварная G1/2 длиной 40 мм под кран для манометра с резьбой углер. сталь 10" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Манометр М20х1,5 общетехнический показывающий, материал корпуса сталь. Диапазон измерений 0...1.6МПа. Класс точности 1.0. Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Манометр М20х1,5 виброустойчивый Диапазон показаний 0...2.5 Мпа Класс точности 1.0 Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Клапан предохранительный DN 20x32 PN 40 Мпа Входное давление: 1.0 Мпа Давление начала открытия 1.05 Мпа Давление полного открытия 1.15 Мпа Выходное давление: атмосферное Среда: аргон Дополнительные сведения: с КОФ. Прокладками и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кран шаровой DN25 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -"А'' по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Кран шаровой DN20 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -ИА" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж Один фланец - фланцевая заглушка" Кол-во: 9

"Позиция 9" "Кран шаровой DN 20 PN 2.5 Мпа запорный фланцевый Среда – аргон Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Фильтр газовый DN 50 PN 4.0 Мпа Среда – аргон Материал корпуса – сталь Расход - 70 куб.м/ч Размер сетки - 15 мкм Тип соединения – фланцевое Температура среды - от -40 град.С до +40 град.С Комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Манометр технический GI/2-B Диаметр корпуса - 100 мм.Пределы измерений 0...2.5 Мпа Класс точности 1.5 Исполнение: без фланца с радиальным штуцером с резьбой Среда-кислород" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Кран шаровой DN=15 мм. PN - 16 кг/см2 стальной под приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Кран шаровой DN=20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Один фланец - фланцевая заглушка Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Кран шаровой DN=20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Кран шаровой DN=40 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда – кислород Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Фильтр газовый DN=40 PN 2,5 Мпа Среда–кислород Материал корпуса – сталь Расход - 480 куб.м/ч Размер сетки - 15 мкм Тип соединения – фланцевое Температура среды - от -40 град.С до +40 град.С Комплектно с ответными фланцами,прокладками и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Кран шаровой DN - 15 мм. PN = 16 кг/м2 стальной под приварку правление - ручноеМатериал корпуса - сталь 20 ()" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Кран шаровой DN20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичности -ИА" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж Один фланецфланцевая заглушка" Кол-во: 9

"Позиция 19" "Кран шаровой DN20 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичности -"А" по ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Кран шаровой DN32 PN 1.6 Мпа запорный фланцевый Среда - азот Класс герметичное г и -"А" но ГОСТ 9544-2015 Дополнительные требования - КОФ. прокладки и крепеж" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Клапан запорный фланцевый. (DN = 25 мм, PN = 16 кгс/см2, Тип присоединен.к трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Клапан запорный фланцевый. (DN = 50 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединена трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Клапан запорный. Герметичность затвора класс А по ГОСТ 9544-2015 Марка корпуса - сталь 20. (DN =100 мм, PN = 16 кгс/ см2, Тип присоединена трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние =)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Клапан запорный. (DN = 80 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу и фл,КОФ,пр,креп., Состояние «)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Задвижка стальная клиновая. Климатическое исполнение - У. (DN = 200 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединена трубопроводу = фл.КОФ+пр.+кр., Вид управления = ручное. Рабочая среда. = осушенный сжатый воздух. Температура рабочей среды = +55. Класс герметичности - А, Материал (корпуса) = Ст20)" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Клапан запорный фланцевый. (DN 25 мм. PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу = фл,КОФ,пр,креп., Состояние = -)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Кран шаровой стальной пол приварку Управление – ручное Материал корпуса - сталь 20 (DN - 25 мм, PN 16 кгс/см2)" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Кран шаровый стальной приварной Ду50мм Ру16кгс/см2. Материал корпуса - сталь 20." Кол-во: 2

"Позиция 29" "Задвижка стальная клиновая. (DN - 80 мм, PN – 16 кгс/см2, Тип присоединена трубопроводу = фл.КОФ+пр.-*-кр., Вид управления = ручн.с махов.. Рабочая среда = осуш.сж.возд., Температура рабочей среды – до 100°С, Класс герметичности = А, Материал (корпуса) Ст20Л)" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Задвижка Ду150 Ру1,6МПа фланцевая исп. 1, материал корпуса 20Л, класс герметичности А, управление - ручное, климатическое исп. "У". С КОФ, прокладками и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Задвижка стальная клиновая. Клим исполнение - У. (DN - 200 мм, PN = 16 кгс/см2. Тип присоединен.к трубопроводу = фл.КОФ+пр.+кр., Вид управления - ручное, Рабочая среда = осушенный сжатый воздух, Температура рабочей среды = +55, Класс герметичности = А, Материал (корпуса) = Ст20)" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Бобышка GI/2 приварная Резьба присоединения к прибору с комплектом монтажных частей Сталь 45 Общая высота 55 мм." Кол-во: 2