Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП903605 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС

Все закупки и тендеры ИФСК АРКС Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Контактный телефон +7 495 642-05-20 доб. 1184 Факс -- Адрес электронной почты d.zakutaev@arks.ru Ф.И.О. контактного лица Закутаев Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы/ Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов Ключевые слова:

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