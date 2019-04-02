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    Главная / Торги / ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА), ЧЕРНИЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР REA JET ST200)

    ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА), ЧЕРНИЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР REA JET ST200)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915879Дата и время окончания срока приема заявок Чернила на промышленный принтер REA JET ST200) ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915879

    Уникальный номер закупки

    214155

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА), ЧЕРНИЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР REA JET ST200)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Существенные условия поставки

    Типовая форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-36-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MikhailSudakov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Судаков Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция марки LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915879Подведение итогов не позднее Продукция марки LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция марки LOCTITE (КЛЕЙ, ПРАЙМЕР, СМАЗКА)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Типовая форма договора

    20.03.2019

    Существенные условия поставки

    20.03.2019

    Закупочная документация

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛЕЙ LOCTITE 406 (20ГР)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "ПРАЙМЕР LOCTITE 770 (300 МЛ)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕКУЧИЙ LOCTITE 542"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ПРАЙМЕР 770"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК LOCTITE 5399 (310 МЛ)"

    Кол-во: 482

    "Позиция 6"

    "КЛЕЙ LOCTITE 5398 (310 МЛ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "MD СИЛИКОН КРАСНЫЙ КАРТРИДЖ"

    Кол-во: 228

    "Позиция 8"

    "СМАЗКА LOCTITE 7840 (NATURAL BLUE) 750МЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВ. 8018 ROSTLOESER 400МЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "СМАЗКА-АЭРОЗОЛЬ АЛЮМИНИЕВАЯ LOCTITE8151"

    Кол-во: 50

    Лот 2

    Чернила на промышленный принтер REA JET ST200)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915879Подведение итогов не позднее Чернила на промышленный принтер REA JET ST200) Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чернила на промышленный принтер REA JET ST200)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Техническое задание

    20.03.2019

    Типовая форма договора

    20.03.2019

    Существенные условия поставки

    20.03.2019

    Закупочная документация

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЧЕРНИЛА БЕЛЫЕ ПРИНТЕР REA JET ST200"

    Кол-во: 115

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