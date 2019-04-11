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Номер извещения
ГП927585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-21-19
Факс
--
Адрес электронной почты
IrinaPopova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 14:00 GMT +311.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927585Дата и время окончания срока приема заявок Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 14:0011.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927585Дата и время вскрытия заявок Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"Челябинск
Подведение итогов не позднее
01.05.2019 11:0001.05.2019 11:0001.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927585Подведение итогов не позднее Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов для ПАО "ЧМК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13 деклараций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПВО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
74.6
74.90.32
Документация лота
Кол-во: 13
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