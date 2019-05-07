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    Главная / Торги / ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА

    ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2019 10:2707.05.2019 10:27Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927486Дата и время окончания срока приема заявок ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРАЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927486

    Уникальный номер закупки

    214044

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор 2019

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ГПБ

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EvgeniyZasekin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засекин Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927486Подведение итогов не позднее ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРАЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.40.21.134

    Фильтры из любого материала, в сборе

    29.23.14.110

    Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воздуха

    28.29.12.110

    Оборудование для фильтрования или очистки воды

    28.25.14.110

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

    17.12.43.110

    Бумага фильтровальная

    13.96.16.170

    Ткани фильтровальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИЛЬТР ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА М 3319/40С"

    Кол-во: 2

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