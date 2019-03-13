Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП903568 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС

Все закупки и тендеры ИФСК АРКС Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Контактный телефон +7 495 642-05-20 доб. 1184 Факс -- Адрес электронной почты d.zakutaev@arks.ru Ф.И.О. контактного лица Закутаев Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы/ Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru