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Номер извещения
ГП903568
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2019 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1184
Факс
--
Адрес электронной почты
d.zakutaev@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Закутаев Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
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Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2019 15:00 GMT +313.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903568Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2019 15:0013.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП903568Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
20.03.2019 15:0020.03.2019 15:0020.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903568Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
20.03.201920.03.2019 15:0020.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903568Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным оцинкованным и лаковым покрытием "Тайтон" ДУ 300 мм и Резиновых уплотнительных колец Ду 300мм "Тайтон" , для нужд ООО "АРКС инж"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
27.21.10
25.13.73.230
22.19.73.111
E
Документация лота
Кол-во: 250
Кол-во: 1500