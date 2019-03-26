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Номер извещения
31907646822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кресел офисных, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП213911)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 02:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-53
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab7@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кресел офисных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кресел офисных
Начальная цена
98 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
31.01.11.150
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
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