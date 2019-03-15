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    Главная / Торги / закупка запасных частей на ходовую часть бульдозера liebherr 764PR

    закупка запасных частей на ходовую часть бульдозера liebherr 764PR

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903541Дата и время окончания срока приема заявок покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП903541

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка запасных частей на ходовую часть бульдозера liebherr 764PR

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2019 06:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Юридический адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    Почтовый адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Контактный телефон

    +7 905 066-73-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.shpitc@sibenugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шпиц Вадим Оттович

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк (Кемеровская область)

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера Liebherr

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.03.2019 17:00 GMT +315.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903541Дата и время окончания срока приема заявок покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2019 19:5918.03.2019 19:5918.03.2019 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903541Подведение итогов не позднее покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.03.201918.03.2019 19:5918.03.2019 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903541Подведение итогов не позднее покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера Liebherr

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех.задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Погрузочная 60 Б. каб.327Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Классификатор ОКПД2

    29.52.21.314

    Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах тягового класса от 6 до 10

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ходовая часть бульдозер Liebherr"

    Кол-во: 0

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