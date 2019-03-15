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Номер извещения
ГП903541
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
закупка запасных частей на ходовую часть бульдозера liebherr 764PR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2019 06:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
Почтовый адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
Контактный телефон
+7 905 066-73-99
Факс
--
Адрес электронной почты
v.shpitc@sibenugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпиц Вадим Оттович
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк (Кемеровская область)
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Покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера Liebherr
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.03.2019 17:00 GMT +315.03.2019 17:0015.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903541Дата и время окончания срока приема заявок покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)
Подведение итогов не позднее
18.03.2019 19:5918.03.2019 19:5918.03.2019 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903541Подведение итогов не позднее покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера LiebherrНовокузнецк (Кемеровская область)
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка запасных частей на ходовую часть бульдозера Liebherr
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех.задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Погрузочная 60 Б. каб.327Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Адрес местонахождения
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
29.52.21.314
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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