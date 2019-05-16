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    Главная / Торги / Закупка запчастей конвейера теплосетевого цеха

    Закупка запчастей конвейера теплосетевого цеха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2019 12:0016.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907697133Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей конвейера теплосетевого цехаКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907697133

    Уникальный номер закупки

    19/ЮКГРЭС/0031

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей конвейера теплосетевого цеха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2

    Приложение №1

    Приложение №1 -1

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей конвейера теплосетевого цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201914.06.2019 12:0014.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697133Подведение итогов не позднее Закупка запчастей конвейера теплосетевого цехаКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей конвейера теплосетевого цеха

    Начальная цена

    707 002,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.15.21.110

    Цепи приводные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цепь СКР -11-60Б"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Цепь тяговая Р-2-80-290 ГОСТ 589-85"

    Кол-во: 142

    "Позиция 3"

    "Рама 2СР-70М-05.03.400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Барабан 2СР-70М-05.03.250 СБ"

    Кол-во: 2

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