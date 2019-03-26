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Номер извещения
31907647694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и покраске дымовых труб котельных АО "Казэнерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Почтовый адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Контактный телефон
+7 843 211-09-36
Факс
Адрес электронной почты
kazenergo.omts@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филипьева Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядные работы по ремонту и покраске дымовых труб
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядные работы по ремонту и покраске дымовых труб
Начальная цена
3 826 278,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО КАЗЭНЕРГО
Адрес местонахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
43.29
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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