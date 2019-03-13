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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП903332
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приборы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2019 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-35-41
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Aygul.Khalfeeva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Хальфеева Айгуль Разиловна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приборы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2019 15:00 GMT +313.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903332Дата и время окончания срока приема заявок приборыАльметьевск
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2019 15:0013.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП903332Дата и время вскрытия заявок приборыАльметьевск
Подведение итогов не позднее
18.03.2019 12:0018.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903332Подведение итогов не позднее приборыАльметьевск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
36.63.74.165
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100