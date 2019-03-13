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    Главная / Торги / приборы

    приборы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903332Дата и время окончания срока приема заявок приборыАльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП903332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приборы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2019 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация для поставщика

    тех.задание

    договор

    извещение

    заявка на проведение закупки

    приложение 1 к тех.заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-35-41

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Aygul.Khalfeeva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хальфеева Айгуль Разиловна

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приборы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2019 15:00 GMT +313.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903332Дата и время окончания срока приема заявок приборыАльметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2019 15:0013.03.2019 15:0013.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП903332Дата и время вскрытия заявок приборыАльметьевск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2019 12:0018.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903332Подведение итогов не позднее приборыАльметьевск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    18.03.201918.03.2019 12:0018.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903332Подведение итогов не позднее приборыАльметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    36.63.74.165

    Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные электронные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "цифровой мультиметр FLUKE 87V"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "мегаомметр Е6-31"

    Кол-во: 100

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