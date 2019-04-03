www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907679760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на выполнение работ по 2 объектам: Объект 1: Капитальный ремонт канализационной линии Д-200мм L-80п.м. по ул. Карла Маркса; Объект 2: Перекладка канализационной линии Д-160мм на Д-200мм. L-18п.м. по ул. Свободы, 75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, 38
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 16:00 GMT +303.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679760Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75г. Москва, Бережковская набережная, 38
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 16:0003.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679760Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75г. Москва, Бережковская набережная, 38
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679760Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75г. Москва, Бережковская набережная, 38
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679760Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75г. Москва, Бережковская набережная, 38
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной линии по ул. Карла Маркса, по перекладке канализационной линии по ул. Свободы 75
Начальная цена
4 565 933,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.2
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.