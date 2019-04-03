Конкурентный отбор на выполнение работ по 2 объектам: Объект 1: Капитальный ремонт канализационной линии Д-200мм L-80п.м. по ул. Карла Маркса; Объект 2: Перекладка канализационной линии Д-160мм на Д-200мм. L-18п.м. по ул. Свободы, 75

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679760 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на выполнение работ по 2 объектам: Объект 1: Капитальный ремонт канализационной линии Д-200мм L-80п.м. по ул. Карла Маркса; Объект 2: Перекладка канализационной линии Д-160мм на Д-200мм. L-18п.м. по ул. Свободы, 75 Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры зд

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