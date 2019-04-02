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Номер извещения
31907666209
Уникальный номер закупки
МИ-009-СМР-ИП-19
Наименование закупки
МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666209Дата и время окончания срока приема заявок МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)» г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907666209Дата и время вскрытия заявок МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)» г. Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 12:0017.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666209Подведение итогов не позднее МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)» г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201917.05.2019 12:0017.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666209Подведение итогов не позднее МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)» г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ-009-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)»
Начальная цена
56 429 421,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
изложены в Приложениях №1-3 Закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. Раневской, 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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