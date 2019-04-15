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    Главная / Торги / Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта

    Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915834Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915834

    Уникальный номер закупки

    211904

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    проект договора

    Приложение №3типовые спецификации

    Приложение №1 оферта

    уведомление

    существенные условия поставки

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    andreymelehin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915834Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915834Подведение итогов не позднее Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915834Подведение итогов не позднее Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    30.9

    Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА LLS-AF20310 1000ММ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "АНТЕННА GPS/ГЛОНАСС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "ПЕРЕХОДНИК КАБЕЛЬНЫЙ TKLS-LLS"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "КРЫШКА БАКА РЕМОНТНАЯ TKLS"

    Кол-во: 90

    "Позиция 5"

    "КОНТРОЛЛЕР МОНИТОРИНГА АВТОГРАФ GSM-SL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "КОНТРОЛЛЕР МОНИТОРИНГА "АВТОГРАФ-GSM+""

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "КОНТРОЛЛЕР "АВТОГРАФ-GSM+"(ГЛОНАСС)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ GSM ГЛОНАСС 8PIN 1М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ GSM ГЛОНАСС 6PIN 1М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ GSM ГЛОНАСС 4PIN 1М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ GSM SL 1М"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ TKLS 7,5М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ LLS OMNICOMM 7М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ АВТОГРАФ 5" TFT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "ДАТЧИК ФИКСАЦИИ РАБОТЫ ДВС ЭДМ-40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "ДАТЧИК ФИКСАЦИИ РАБОТЫ ДВС ЭДМ-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА TKLS-750ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА TKLS-1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ КАБЕЛЯ TKLS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "РЕМКОМПЛЕКТ РАЗЪЕМОВ КАБЕЛЯ LLS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "РЕЛЕ 5-КОНТАКТ. 12V АВАР 90.3747/75.3777"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "РЕЛЕ 24V 5PIN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "РАЗЪЕМ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЯ TKLS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (9..36В-15В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПР. ПН-СВЯЗЬ 75/24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DC/DC (18..72В->15В)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФЛАЖКОВЫЙ 5А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФЛАЖКОВЫЙ 1А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "АНТЕННА GSM"

    Кол-во: 10

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