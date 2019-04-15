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Номер извещения
ГП915834
Уникальный номер закупки
211904
Наименование закупки
Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-33-77
Факс
--
Адрес электронной почты
andreymelehin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелехин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915834Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915834Подведение итогов не позднее Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспортаЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти для автоматизированной системы диспетчеризации (АСД) транспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 90
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 10
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