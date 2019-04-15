Конкурентный отбор на поставку муфт и хомутов ремонтных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2019 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907649743 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на поставку муфт и хомутов ремонтных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2019 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры зд

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Список лотов Лот 1 Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019 Этапы закупочной процедуры Текущий статус Архив Дата подведения итогов 29.04.2019 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее 31907649743 Подведение итогов не позднее Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019 г. Москва, Бережковская набережная 38 Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019 Начальная цена 2 575 696,40 Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг в соответствии с документацией Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг в соответствии с документациейРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг в соответствии с документацией Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ» Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика РВК-ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ Адрес местонахождения 394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90, 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Классификатор ОКПД2 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные Классификатор ОКВЭД2 24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 95-104ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 10 "Позиция 2" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 87-102ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 3" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 82-91ММ 150ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 4" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 75-83ММ 150ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 5" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 68-76ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 6" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 63-68ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 7" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 58-64ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 8" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 54-58ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 24 "Позиция 9" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 448-471ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 10" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 406-430ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 11" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 400-412ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 12" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 369-392ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 13" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 366-379ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 14" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 346-368ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 15" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 330-352ММ 250ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 16" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 306-328ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 17" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 285-297ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 18" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 271-293ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 19" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 269-281ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 20" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 250-262ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 21" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 236-258ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 22" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 233-246ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 23" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 220-242ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 24" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 215-227ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 24 "Позиция 25" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 208-230ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 24 "Позиция 26" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 200-212ММ 380ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 27" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 190-202ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 28" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 178-190ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 29" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 166-186ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 30" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 160-180ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 31" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 151-161ММ 315ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 48 "Позиция 32" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 250ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 24 "Позиция 33" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 34" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 132-152ММ 250ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 35" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 131-141ММ 250ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 36" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 120-130ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 6 "Позиция 37" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 115-125ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 38" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 114-132ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 39" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 112-121ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 12 "Позиция 40" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 106-124ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 48 "Позиция 41" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 200ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 48 "Позиция 42" "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 150ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 24 "Позиция 43" "Хомут ремонтный 625-645ММ 500ММ" Кол-во: 6 "Позиция 44" "Хомут ремонтный 520-540ММ 500ММ" Кол-во: 6 "Позиция 45" "Хомут ремонтный 52-59ММ 200ММ" Кол-во: 2 "Позиция 46" "Хомут ремонтный 159-170ММ 300ММ" Кол-во: 5 "Позиция 47" "Хомут ремонтный 159-170ММ 200ММ" Кол-во: 2 "Позиция 48" "Хомут ремонтный 108-118ММ 250ММ" Кол-во: 17 "Позиция 49" "Хомут ремонтный 108-118ММ 200ММ" Кол-во: 4 "Позиция 50" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 335ММ 400ММ" Кол-во: 2 "Позиция 51" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 326ММ 400ММ" Кол-во: 1 "Позиция 52" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 326ММ 300ММ" Кол-во: 2 "Позиция 53" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 238ММ 260ММ 500ММ" Кол-во: 5 "Позиция 54" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 238ММ 260ММ 300ММ" Кол-во: 1 "Позиция 55" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 219ММ 230ММ 400ММ" Кол-во: 3 "Позиция 56" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 219ММ 230ММ 300ММ" Кол-во: 3 "Позиция 57" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 159ММ 170ММ 400ММ" Кол-во: 4 "Позиция 58" "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 273ММ 293ММ 400ММ" Кол-во: 4