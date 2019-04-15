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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку муфт и хомутов ремонтных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2019 года

    Конкурентный отбор на поставку муфт и хомутов ремонтных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2019 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907649743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019г. Москва, Бережковская набережная 38Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907649743

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку муфт и хомутов ремонтных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2019 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    зд

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1640

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная 38

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649743Подведение итогов не позднее Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019г. Москва, Бережковская набережная 38

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт и хомутов ремонтных на 1 полугодие 2019

    Начальная цена

    2 575 696,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 95-104ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 87-102ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 82-91ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 75-83ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 68-76ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 63-68ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 58-64ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 54-58ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 448-471ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 406-430ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 400-412ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 369-392ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 366-379ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 346-368ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 330-352ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 306-328ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 285-297ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 271-293ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 269-281ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 250-262ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 236-258ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 233-246ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 220-242ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 215-227ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 208-230ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 200-212ММ 380ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 190-202ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 178-190ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 166-186ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 160-180ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 151-161ММ 315ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 48

    "Позиция 32"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 142-162ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 132-152ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 131-141ММ 250ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 120-130ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 115-125ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 114-132ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 112-121ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 106-124ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 48

    "Позиция 41"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 48

    "Позиция 42"

    "Хомут ремонтный для стальных, чугунных, асбестоцементных и PVC труб 104-112ММ 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "Хомут ремонтный 625-645ММ 500ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Хомут ремонтный 520-540ММ 500ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Хомут ремонтный 52-59ММ 200ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Хомут ремонтный 159-170ММ 300ММ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Хомут ремонтный 159-170ММ 200ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Хомут ремонтный 108-118ММ 250ММ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "Хомут ремонтный 108-118ММ 200ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 335ММ 400ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 326ММ 400ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 315ММ 326ММ 300ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 238ММ 260ММ 500ММ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 238ММ 260ММ 300ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 219ММ 230ММ 400ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 219ММ 230ММ 300ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 159ММ 170ММ 400ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Муфта ремонтная из нержавеющей стали 273ММ 293ММ 400ММ"

    Кол-во: 4

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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