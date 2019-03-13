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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на разработку, согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 10 производственных площадок ООО «БВК» и внесение сведений о них в ЕГРН.

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на разработку, согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 10 производственных площадок ООО «БВК» и внесение сведений о них в ЕГРН.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2019 14:0013.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907575409Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" БерезникиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907575409

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на разработку, согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 10 производственных площадок ООО «БВК» и внесение сведений о них в ЕГРН.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2019 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры БВК

    Юридический адрес

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    Почтовый адрес

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Контактный телефон

    +7 912 880-83-72

    Факс

    +7 3424 29-26-17

    Адрес электронной почты

    monina_ea@bervk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Березники

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2019 14:00 GMT +313.03.2019 14:0013.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907575409Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2019 14:00GMT +313.03.2019 14:0013.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907575409Дата и время вскрытия заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.03.201918.03.2019 14:0018.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907575409Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники

    Подведение итогов не позднее

    22.03.2019 14:0022.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907575409Подведение итогов не позднее Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    22.03.201922.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907575409Подведение итогов не позднее Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК"

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Березники, ул. Березниковская 95Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1

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