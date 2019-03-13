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Номер извещения
31907575409
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на разработку, согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 10 производственных площадок ООО «БВК» и внесение сведений о них в ЕГРН.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2019 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
Почтовый адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
Контактный телефон
+7 912 880-83-72
Факс
+7 3424 29-26-17
Адрес электронной почты
monina_ea@bervk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Березники
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Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2019 14:00 GMT +313.03.2019 14:0013.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907575409Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2019 14:00GMT +313.03.2019 14:0013.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907575409Дата и время вскрытия заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.03.201918.03.2019 14:0018.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907575409Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники
Подведение итогов не позднее
22.03.2019 14:0022.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907575409Подведение итогов не позднее Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК" Березники
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка, согласование проектов санитарно-защитных зон 10 производственных площадок ООО "БВК"
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Березники, ул. Березниковская 95Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
71.12.39
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1