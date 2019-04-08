Поставка регулятора температуры и термодатчиков к нему для буксира «Золотой», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП210656).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907646824 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка регулятора температуры и термодатчиков к нему для буксира «Золотой», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП210656). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Контактный телефон +7 42137 5-74-53 Факс +7 42137 7-75-75 Адрес электронной почты snab7@vcsp.ru Ф.И.О. контактного лица Иванова Наталья Анатольевна Место рассмотрения предложений Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие Ключевые слова:

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