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    Главная / Торги / Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

    Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655371Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907655371

    Уникальный номер закупки

    ЦКО-006-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 4 - Основные квалификационные критерии

    Приложение № 1.1 - Смета

    Приложение № 7

    Приложение № 5 - Критерии и порядок оценки

    Приложение № 3 - Анкета участника

    График производства работ

    Приложение № 2 - Проект Договора

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Информационная карта

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 666

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепикова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 08:00 GMT +303.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655371Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 08:0003.04.2019 08:0003.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655371Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске» Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2019 15:0029.05.2019 15:0029.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201929.05.2019 15:0029.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

    Начальная цена

    8 026 784,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приложение № 1 к документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 к документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приложение № 1 к документации о закупке Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1

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