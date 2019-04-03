Выполнение работ по проектированию объекта: «Магистральный водопровод в г. Архангельске»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Приложение № 1 к документации о закупке Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.