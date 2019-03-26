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Номер извещения
ГП926739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
публичное предложение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926739Дата и время окончания срока приема заявок Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.2019 18:0027.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП926739Дата окончания срока рассмотрения заявок Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535 Москва
Дата и время проведения
28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП926739Дата и время проведения Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535 Москва
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 18:0018.04.2019 18:0018.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926739Подведение итогов не позднее Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.04.201918.04.2019 18:0018.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926739Подведение итогов не позднее Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73, общей площадью 73,4 кв.м. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 74535
Начальная цена
927 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
46 350,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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