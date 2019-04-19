Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке для нужд ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г.Междуреченск.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31907648089 Уникальный номер закупки 19/ОПЮКГРЭС/0023 Номер закупки Наименование закупки Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке для нужд ОП ПАО "ЮК ГРЭС" в г.Междуреченск. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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