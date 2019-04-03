Оказание услуг по ведению регулярных наблюдений за водным объектом (его морфологическими особенностями) и водоохранной зоной р.Ольжерас в месте расположения водозабора котельной ЦОФ "Кузбасская"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907648071 Уникальный номер закупки 19/ОПЮКГРЭС/0024 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по ведению регулярных наблюдений за водным объектом (его морфологическими особенностями) и водоохранной зоной р.Ольжерас в месте расположения водозабора котельной ЦОФ "Кузбасская" Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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