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    Главная / Торги / оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».

    оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2019 11:0013.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927746Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927746

    Уникальный номер закупки

    208961

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    анкета участника

    техническое предложение

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-16

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EvgeniySolomon@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломон Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 11:0006.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927746Подведение итогов не позднее оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и текущему ремонту автомобилей МАЗ Автотранспортного управления ПАО «ЧМК».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке заказчика,в течении срока действия договора.(360 календарных дней).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекамендованные условия оплаты: Оплата в течение 90 дней,с момента подписания акта выполненых работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость нормо-часа Диагностика/электрика"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Стоимость нормо-часа текущий ремонт"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Стоимость (сумма) материалов и запасных частей (на основные работы)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Стоимость (сумма) основных работ "

    Кол-во: 0

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