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    Главная / Торги / продажа кирпича керамического пустотелого и камня

    продажа кирпича керамического пустотелого и камня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926461Дата и время окончания срока приема заявок продажа кирпича и камня керамическогоМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП926461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продажа кирпича керамического пустотелого и камня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.02.2019 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    документация

    прайс оптовый

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЭРОПОРТ СИСТЕМС ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АСД

    Юридический адрес

    125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13

    Почтовый адрес

    125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13

    Контактный телефон

    +7 499 390-33-30

    Факс

    +7 499 390-30-33

    Адрес электронной почты

    asnefedova@c-ca.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нефедова Алена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа кирпича и камня керамического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926461Дата и время окончания срока приема заявок продажа кирпича и камня керамическогоМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926461Дата и время вскрытия заявок продажа кирпича и камня керамическогоМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 11:0011.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926461Подведение итогов не позднее продажа кирпича и камня керамическогоМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926461Подведение итогов не позднее продажа кирпича и камня керамическогоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа кирпича и камня керамического

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с поданной заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСД
    Все закупки и тендеры АСД

    Адрес местонахождения

    125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13

    Классификатор ОКПД2

    23.32.11.110

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный

    Классификатор ОКВЭД2

    23.32

    Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КМ-р 250х120х140/2,1НФ/250/1,4/200 (гладкий)"

    Кол-во: 972608

    "Позиция 2"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Антика с песком, Дуб с песком)"

    Кол-во: 3520

    "Позиция 3"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Старая стена, Лава, Антика, Дуб)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 3, Гладкий 10)"

    Кол-во: 260128

    "Позиция 5"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Баварская кладка (Гладкий 3)"

    Кол-во: 30240

    "Позиция 6"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Коричневый (Гладкий 3)"

    Кол-во: 100800

    "Позиция 7"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 Светло-коричневый (Гладкий 3)"

    Кол-во: 260640

    "Позиция 8"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Лава с песком, Антика с песком, Дуб с песком, Старая стена с песком)"

    Кол-во: 42240

    "Позиция 9"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Дуб, Старая стена, Лава, Антика, Прованс)"

    Кол-во: 256320

    "Позиция 10"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Утолщенная стенка)"

    Кол-во: 141600

    "Позиция 11"

    "Кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 3, Гладкий 10)"

    Кол-во: 2016960

    "Позиция 12"

    "Кирпич КР-л-пу 250х85х65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Дуб, Старая стена, Лава, Антика)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Кирпич КР-л-пу 250х85х65/0,7НФ/200/1,2/200 ГОСТ 530-2012 Красный (Гладкий 10)"

    Кол-во: 179520

    "Позиция 14"

    "Кирпич керамический одинарный пустотелый рядовой М-150-200(250х120х65)"

    Кол-во: 850424

    "Позиция 15"

    "Кирпич керамический утолщеный пустотелый рядовой М-150-200 (250х120х88)"

    Кол-во: 92928

    "Позиция 16"

    "КМ-р 250х120х140/2,1НФ/250/1,4/200 (накат)"

    Кол-во: 2688

    "Позиция 17"

    "КМ-р 250х120х140/2,1НФ/250/1,4/200 (рифленый)"

    Кол-во: 399392

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