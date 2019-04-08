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Номер извещения
ГП926461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продажа кирпича керамического пустотелого и камня
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2019 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13
Почтовый адрес
125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13
Контактный телефон
+7 499 390-33-30
Факс
+7 499 390-30-33
Адрес электронной почты
asnefedova@c-ca.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нефедова Алена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа кирпича и камня керамического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926461Дата и время окончания срока приема заявок продажа кирпича и камня керамическогоМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926461Дата и время вскрытия заявок продажа кирпича и камня керамическогоМосква
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 11:0011.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926461Подведение итогов не позднее продажа кирпича и камня керамическогоМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа кирпича и камня керамического
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с поданной заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125040, Российская Федерация, Москва, Ямского поля 3-я, 2 корп 13 помещение XI часть комн 13
23.32.11.110
23.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 972608
Кол-во: 3520
Кол-во: 1000
Кол-во: 260128
Кол-во: 30240
Кол-во: 100800
Кол-во: 260640
Кол-во: 42240
Кол-во: 256320
Кол-во: 141600
Кол-во: 2016960
Кол-во: 1000
Кол-во: 179520
Кол-во: 850424
Кол-во: 92928
Кол-во: 2688
Кол-во: 399392