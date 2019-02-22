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Номер извещения
ГП926137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2019 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 330-48-09
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
e.saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559 - 1шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.02.2019 11:00 GMT +322.02.2019 11:0022.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926137Дата и время окончания срока приема заявок Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559 - 1штБрянск
Дата и время вскрытия заявок
22.02.2019 11:0022.02.2019 11:0022.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926137Дата и время вскрытия заявок Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559 - 1штБрянск
Подведение итогов не позднее
22.02.2019 12:0022.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926137Подведение итогов не позднее Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559 - 1штБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559 - 1шт
Начальная цена
33 888,44
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка товара согласно указанной маркировки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка силами и средствами поставщика на склад покупателя: обл. Брянская р-н.Выгоничский, д.ХмелевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
28.13.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1