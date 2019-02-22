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Номер извещения
ГП926118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2019 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 330-48-09
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
e.saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.02.2019 13:00 GMT +322.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926118Дата и время окончания срока приема заявок Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск
Дата и время вскрытия заявок
22.02.2019 13:0022.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926118Дата и время вскрытия заявок Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск
Подведение итогов не позднее
22.02.2019 15:0022.02.2019 15:0022.02.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926118Подведение итогов не позднее Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт
Начальная цена
37 297,26
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка оборудования согласно указанной комплектации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка силами и средствами поставщика на склад покупателя: Тульская обл, Плавский р-н, станция ГорбачёвоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
29.32.40.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1