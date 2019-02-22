Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт

    Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926118Дата и время окончания срока приема заявок Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП926118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2019 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор типовой

    тех.описание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 330-48-09

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    e.saenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.02.2019 13:00 GMT +322.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926118Дата и время окончания срока приема заявок Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.02.2019 13:0022.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926118Дата и время вскрытия заявок Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2019 15:0022.02.2019 15:0022.02.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926118Подведение итогов не позднее Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    22.02.201922.02.2019 15:0022.02.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926118Подведение итогов не позднее Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1штБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH - 1шт

    Начальная цена

    37 297,26

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка оборудования согласно указанной комплектации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка силами и средствами поставщика на склад покупателя: Тульская обл, Плавский р-н, станция ГорбачёвоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа на срок 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад покупателя оплата производится по курсу ЦБ РФ на дату платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    29.32.40.119

    Станции насосные для орошения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельная насосная станция Iveco N67MNTX20, насос Cornell 5HH"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БМК
    Запрос предложений № ГП926116
    Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В Euromacchine ЕМР 12 PS
    Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В...
    208474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    8 260
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить