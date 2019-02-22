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Номер извещения
ГП926116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В Euromacchine ЕМР 12 PS
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2019 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-84-33 доб. 04809
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
E.Saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.02.2019 12:00 GMT +322.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926116Дата и время окончания срока приема заявок поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск
Дата и время вскрытия заявок
22.02.2019 12:0022.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926116Дата и время вскрытия заявок поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск
Подведение итогов не позднее
22.02.2019 13:0022.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926116Подведение итогов не позднее поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
22.02.201922.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926116Подведение итогов не позднее поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт
Начальная цена
8 260,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка оборудования согласно указанного списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставвка товара на склад покупателя производится за счет поставщика: адрес:Тульская обл, Плавский р-н, станция ГорбачёвоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
29.32.40.341
29.32.40.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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