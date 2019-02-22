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    Главная / Торги / Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В Euromacchine ЕМР 12 PS

    Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В Euromacchine ЕМР 12 PS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926116Дата и время окончания срока приема заявок поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП926116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS. 220В Euromacchine ЕМР 12 PS

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2019 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой_договор.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 332-84-33 доб. 04809

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    E.Saenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.02.2019 12:00 GMT +322.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП926116Дата и время окончания срока приема заявок поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.02.2019 12:0022.02.2019 12:0022.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП926116Дата и время вскрытия заявок поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2019 13:0022.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926116Подведение итогов не позднее поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    22.02.201922.02.2019 13:0022.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП926116Подведение итогов не позднее поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS - 3 шт Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS - 2шт

    Начальная цена

    8 260,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка оборудования согласно указанного списка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставвка товара на склад покупателя производится за счет поставщика: адрес:Тульская обл, Плавский р-н, станция ГорбачёвоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка оплаты на срок 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    29.32.40.341

    Опрыскиватели и аппараты аэрозольные

    29.32.40.119

    Станции насосные для орошения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система предпускового заполнения вакуумная электрическая220В Euromacchine ЕМР 12 PS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Система предпускового заполнения вакуумная электрическая 12В Euromacchine ЕМР 11 PS"

    Кол-во: 3

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