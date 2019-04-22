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    Главная / Торги / Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 14:0022.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708458Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907708458

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06 доб. 7307

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    a.vlasova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201912.06.2019 12:0012.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708458Подведение итогов не позднее Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    7 896 291,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Заглушка удлиненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Муфта электросварная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными (для напорных трубопроводов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Переход литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Тройник редукционный удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Тройник литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 132"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 133"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 149"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 150"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Отвод литой удлиненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 20

    "Позиция 177"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Фланец с ПП покрытием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Втулка под фланец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Отвод электросварной"

    Кол-во: 10

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