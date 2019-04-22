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Номер извещения
31907708458
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов для ПЭ трубопроводов для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
7 896 291,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
22.21.2
22.21
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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