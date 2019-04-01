Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участка главного левобережного коллектора (ГЛК) от КК-1 до КК-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907668022 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участка главного левобережного коллектора (ГЛК) от КК-1 до КК-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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