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Номер извещения
ГП939228
Уникальный номер закупки
207550
Наименование закупки
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-32-69
Факс
--
Адрес электронной почты
svetlanagradchenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Градченко Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 14:00 GMT +312.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939228Дата и время окончания срока приема заявок ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск
Подведение итогов не позднее
15.07.2019 12:0015.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939228Подведение итогов не позднее ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.07.201915.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939228Подведение итогов не позднее ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 240
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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