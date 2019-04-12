Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.