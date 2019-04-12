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    Главная / Торги / ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00

    ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939228Дата и время окончания срока приема заявок ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939228

    Уникальный номер закупки

    207550

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по запросу предложений

    Образцы форм документов

    Договор поставки

    спецификация

    Уведомление

    чертежи

    Тех.задание на гол.кант. 6 8 кл.

    Тех.задание на гол.кант. 10 кл.

    Тех.задание на кольцо фикс.

    Тех.задание на втулки ограничитель

    Тех.задание на кольцо ролика

    Тех.задание на оси ролика

    Тех.задание на основание

    Тех.задание на роликодержатель

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-32-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    svetlanagradchenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Градченко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 14:00 GMT +312.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939228Дата и время окончания срока приема заявок ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2019 12:0015.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939228Подведение итогов не позднее ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939228Подведение итогов не позднее ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00 Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б; ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872; ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913; ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ; КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А; ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А; РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А; ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00; КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту получения на складе ПАО "ЧМК", в течение 60 дней Срок поставки 60 дней с момента заключения спецификации. ДОГОВОР В РЕДАКЦИИ ПАО "ЧМК" БЕЗ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ Ч.К3684А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х200 КЛ.10 Ч.К913"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "ГОЛОВКА КАНТУЮЩАЯ 195Х130 КЛ.6,8 Ч.К872"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ М30 Ф54Х35 Ч.К1924Б"

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3196-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "КОЛЬЦО РОЛИКА Ч.3195-00"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "ОСНОВАНИЕ ОПОРНОЕ К3715"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ СТ45 Ч.К2120А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "ОСЬ Ф30 L180 СТ.45 Ч.К856А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "ОСЬ РОЛИКА Ф36 Е-140 СТ45 Ч.К2546А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОПУСКА ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ"

    Кол-во: 100

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