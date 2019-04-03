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    Главная / Торги / Электродвигатели.

    Электродвигатели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915959Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915959

    Уникальный номер закупки

    207180

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электродвигатели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о согласии с типовой редакцией договора ПАО ЧМК

    Проект договора ПАО ЧМК

    Оферта №207180

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗ двигатель АР280

    Изменения в извещении

    Закупочная документация №207180

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyavoskoboynik@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойник Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2019 17:00 GMT +315.05.2019 17:0015.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915959Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2019 10:0030.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АF200LA2Б1DУ1-3101-15-1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АР280МВ6F 55КВТ/992ОБ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МА-10 А IE C34-1 1,85/1800О.М."

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КАМО350-2Т4 350КВТ 2970ОБ/М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ53-8 2,5/660"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР71В2У3 1,1 КВТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RH400L8 400/750"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ MDSKSRS056-23"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Электродвигатели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915959Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2019 10:0030.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132L6FБ1D9У13100Е9АРМ65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК100S2FБD1У1 4КВТ 2900"

    Кол-во: 62

    "Позиция 3"

    "ДВИГАТЕЛЬ АМТК160М6FБ1DУ13100И9642001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК315М4FБ1DУ1-3101-А-15-1001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК315S8ИFБУЗ 75КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК250S4FD1У3 IM2081 IP55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК225M6FБD1У1 IM1001 IP55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК200М6ИFБУЗ 22КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК180М8FБУЗ 15КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК180L4Б1DУ13101Е92АРА152001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК160S6FБУЗ 11КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК160L4Б1DУ1-3101-15-1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132М4F1DУ3-3100И9Е2А653011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132S4FБ1DУ13100И9643001"

    Кол-во: 15

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