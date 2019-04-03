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Номер извещения
ГП915959
Уникальный номер закупки
207180
Наименование закупки
Электродвигатели.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-33
Факс
--
Адрес электронной почты
evgeniyavoskoboynik@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воскобойник Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2019 17:00 GMT +315.05.2019 17:0015.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915959Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2019 10:0030.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Электродвигатели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915959Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2019 10:0030.06.2019 10:0030.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915959Подведение итогов не позднее Электродвигатели Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 62
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 15
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