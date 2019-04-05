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Номер извещения
ГП927662
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходомеров в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка расходомеров электромагнитных в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:30 GMT +305.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров электромагнитных в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927662Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомеров электромагнитных в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
05.06.2019 10:3005.06.2019 10:3005.06.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927662Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров электромагнитных в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходомеров электромагнитных в 2019г для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
3 643 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
26.5
26.5
Документация лота
Кол-во: 35
Комплексная поставка расходомеров УВР 011 в кол-ве 14 шт на 2019 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:30 GMT +305.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927662Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная поставка расходомеров УВР 011 в кол-ве 14 шт на 2019 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927662Дата и время вскрытия заявок Комплексная поставка расходомеров УВР 011 в кол-ве 14 шт на 2019 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Подведение итогов не позднее
05.06.2019 10:3005.06.2019 10:3005.06.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927662Подведение итогов не позднее Комплексная поставка расходомеров УВР 011 в кол-ве 14 шт на 2019 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексная поставка расходомеров УВР 011 в кол-ве 14 шт на 2019 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
1 784 050,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
26.5
26.5
Документация лота
Кол-во: 14
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